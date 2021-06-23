Ростуризм выпустил рекомендации по отправке отдыхающих в Турцию

В первую очередь туроператорам рекомендовано отправлять в Турцию туристов, чьи туры которых в минувшем 2020 году были перенесены из-за пандемии, - говорится в рекомендациях Ростуризма, сообщили в ведомстве.

"Федеральное агентство по туризму направило ведущим туроператорам письмо с рекомендацией в первоочередном порядке реализовать путевки в Турцию тех туристов, которые приобрели их до 31 марта 2020 года, но не смогли отправиться в поездку из-за ограничений", - отмечается в сообщении, передает ТАСС.

Долги туроператоров перед туристами за несостоявшиеся в 2020 году туры удалось сократить в шесть раз - с 44 до 7 млрд рублей, 5 млрд рублей в оставшейся задолженности – это поездки в Турцию, напомнили в Ростуризме.

"Мы обратились к туроператорам закрыть эту задолженность в первую очередь, чтобы люди, которые больше года ждали отдыха, смогли отдохнуть. При этом на первом месте должна стоять безопасность людей и соблюдение всех необходимых мер предосторожности", - сказала руководитель ведомства Зарина Догузова, процитировали в ведомстве.