Мир охватила эпидемия пищевых отходов

18 июня в мире отмечали День устойчивой гастрономии, международный праздник местной кухни, экологически чистых способов приготовления и минимизации количества отходов. Последний пункт становится всё более актуальным, говорится на официальном сайте Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Ее недавний отчет показал, что мир охвачен эпидемией пищевых отходов. В 2019 году потребители выбросили почти миллиард тонн продуктов питания, или 17% от всей закупленной еды.

Это происходит в мире, где в 2019 году недоедали 690 млн человек, и ожидается, что количество голодающих резко возрастет в связи с пандемией COVID-19. Отходы также вредят и планете. Около 10% всех парниковых газов приходятся на производство продуктов питания, которые в конечном итоге выбрасываются. Недавно ЮНЕП провела встречу с двумя авторами Доклада об индексе пищевых отходов за 2021 год: Клементиной О’Коннор, экспертом по продовольственным системам ЮНЕП, и Томом Квестедом, аналитиком некоммерческой организации WRAP. Разговор шел о том, что можно сделать, чтобы положить конец такой беде, как пищевые отходы.

- Каковы основные выводы Доклада об индексе пищевых отходов за 2021 год?

Том Квестед: Ошеломляющие 17% всей доступной пищи для потребления человеком тратятся впустую. Представьте себе 23 млн полностью загруженных 40-тонных грузовиков, суммарная длина которых составляет семь окружностей Земли - столько продуктов пропадает. По оценкам отчета, в 2019 году 61% пищевых отходов был произведен домашними хозяйствами, 26% - сферой общественного питания и 13% - розничной торговлей.

- Почему пищевые отходы имеют значение?

Клементина О’Коннор: Еще до пандемии COVID-19 около 690 млн человек в мире недоедали. Три миллиарда человек не могут позволить себе полноценное питание. Несъеденные продукты - это пустая трата энергии и ресурсов, которые можно было бы использовать лучше. Сокращение пищевых отходов на уровне розничной торговли, общественного питания и домашних хозяйств может принести существенную пользу людям и планете. До сих пор возможности, предоставляемые сокращением пищевых отходов в основном не использовались либо мало использовались.

- Это проблема богатого мира или она распространена во всех странах?

О’Коннор: Важный вывод исследования состоит в том, что количество пищевых отходов на душу населения в домохозяйствах в целом одинаково для групп стран с разным доходом (по определению Всемирного банка), что позволяет предположить, что меры в отношении пищевых отходов одинаково актуальны в странах с высоким и средним доходом. Это существенно противоречит утверждениям предыдущего десятилетия о том, что домашние пищевые отходы представляют собой проблему для богатых стран, и подчеркивает необходимость для стран со средним уровнем дохода анализировать исходные данные и разрабатывать национальные стратегии предотвращения пищевых отходов. Предоставляя техническую поддержку, чтобы помочь странам начать работу, ЮНЕП в настоящее время создает региональные рабочие группы по пищевым отходам в Латинской Америке и Карибском бассейне, Африке, Западной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

- Каковы основные пробелы с точки зрения сбора данных?

Квестед: Большинство правительств по всему миру не собрало достаточно надежных данных, чтобы обосновать необходимость действий. Еще меньше имеется данных для отслеживания тенденций в отношении пищевых отходов с течением времени. Однако в последние годы растет число национальных оценок пищевых отходов. Среди регионов с более высоким охватом данных Европа, Северная Америка, Австралия и Новая Зеландия. Напротив, Северная Африка, Центральная Азия, Меланезия, Микронезия, Полинезия и Карибский бассейн не имеют доступных оценок. Данные по секторам розничной торговли и общественного питания также гораздо более ограничены, чем по домохозяйствам. Поскольку анализ является важным ранним шагом к принятию мер по этому серьезному вопросу, необходимо больше работы проводить в этом направлении.

- В чем разница между пищевыми отходами и продовольственными потерями?

О’Коннор: Потери продуктов питания происходят по всей цепочке поставок: от сбора урожая до розничного уровня, но не включая его. Пищевые отходы возникают на уровне розничной торговли, общественного питания и потребления.

- Как пищевые отходы подрывают устойчивое развитие?

Квестед: пищевые отходы оказывают значительное влияние на окружающую среду за счет задействования всей цепочки производства (интенсивное использование и загрязнение земельных и водных ресурсов, снижение уровня биоразнообразия, выбросы парниковых газов) без каких-либо преимуществ, связанных с питанием людей. Таким образом, пищевые отходы подрывают устойчивое развитие. 12-я задача в области устойчивого развития и цель номер 12.3 касаются сокращения вдвое глобальных пищевых отходов на душу населения на уровне розничной торговли и потребителей и сокращение потерь продовольствия в цепочках производства и поставок, в том числе послеуборочных потерь, к 2030 году.

- Почему мы должны сокращать количество пищевых отходов? С чего начать?

О’Коннор: Сокращение количества пищевых отходов в домашних условиях - один из самых простых способов уменьшить личное воздействие каждого на климат. Вы едите и принимаете пищевые решения не менее трех раз в день. Есть несколько простых способов заняться решением этой проблемы.

Покупайте ровно столько, сколько вам нужно: проверяйте свой холодильник перед покупкой продуктов (и добавляйте в список только то, чего вам не хватает), чтобы избежать импульсивных решений. По возможности покупайте свежие продукты регулярно и при необходимости дополняйте их, а не пытайтесь закупить всё сразу в одном оптовом магазине.

Используйте то, что вы покупаете: определите размеры порций, используя мерную чашку для риса, кускуса или макаронных изделий. Готовьте творчески, используя остатки: многие рецепты достаточно гибкие, чтобы добавить в них увядающие овощи, оставшиеся в холодильнике. Из остатков можно приготовить тако, сэндвичи, карри, фриттату, соус для пасты или гарнир. Все чаще шеф-повара, делясь новыми рецептами, больше внимания уделяют пищевым отходам. Используйте морозильную камеру: продукты можно замораживать до истечения срока годности или даже бессрочно. В ресторане просите меньшую порцию или ”собачий пакетик” - ничего постыдного в этом нет.

- Как можно будет отследить прогресс?

О’Коннор: Данные о пищевых отходах в рамках Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН будут собираться с использованием вопросника Статистического отдела Организации Объединенных Наций / ЮНЕП по статистике окружающей среды. Анкета будет рассылаться каждые два года национальным статистическим управлениям и министерствам окружающей среды, которые назначат единого координатора по пищевым отходам в стране для сбора данных и отчетности. Данные будут опубликованы в Глобальной базе данных ЦУР и в отчете ЮНЕП об индексе пищевых отходов, который будет выходить регулярно до 2030 года. Следующий вопросник будет разослан государствам-членам в сентябре 2022 года, а результаты будут отправлены в Глобальную базу данных ЦУР к февралю 2023 года.