Пассажиропоток аэропорта Симферополя побил несколько рекордов

Аэропорт Симферополя этим летом уже поставил несколько рекордов, сообщили в пресс-службе авиагавани.

"19 июня аэропорт принял и отправил в общей сложности 268 пассажирских рейса. Во все предыдущие годы суточный трафик не превышал 250 рейсов в сутки", - отметили в пресс-службе.

Второй исторический рекорд был зафиксирован 20 июня, когда суточный пассажиропоток впервые в июне составил более 40 тыс пассажиров.

Отметим, что максимальный пассажиропоток за все время наблюдений в аэропорту Симферополя был в августе и сентябре прошлого года и также превышал 40 тыс пассажиров в сутки.

"Максимальных значений за долгое время наблюдений достиг не только трафик, но и маршрутная сеть, которая уже составляет 63 направления", - добавили в аэропорту.