В ночном ДТП под Майкопом погиб житель Лабинска

Минувшей ночью на въезде в Майкоп в ДТП погиб человек, четверо были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, - сообщила пресс-служба МВД по региону.

"23-летний житель города Лабинска Краснодарского края, находясь за рулем автомобиля "Лада-Гранта", не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части. После этого машина врезалась в дорожное ограждение и перевернулась. Водитель "Лады" от полученных травм скончался в реанимационном отделении Адыгейской республиканской клинической больницы. В это же медицинское учреждение с различными травмами доставлены четверо пассажиров автомобиля", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Проверка показала, что находившийся за рулем транспортного средства молодой человек ранее был лишен водительского удостоверения. Трое из госпитализированных – также жители города Лабинска в возрасте 19, 20 и 22 лет, четвертый - 19-летний житель Кошехабльского района Адыгеи, - уточнили в пресс-службе.

Проводится проверка по факту аварии, ее ведет следственное подразделение отдела МВД России по городу Майкопу, - добавили в пресс-службе ведомства.