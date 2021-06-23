"Гонщик" устроил ДТП с двумя пострадавшими в Ставрополе

Два человека пострадали в Ставрополе в результате аварии, причиной которой стало нарушение правил обгона.

В краевом УГИБДД сообщили, что Hyundai Solaris врезалась в Chevrolet Aveo при совершении обгона.

Уточняется, что в аварии пострадали водитель Chevrolet и пассажир Hyundai. За рулем Hyundai находился житель соседнего региона, который за последние два года восемь раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Все обстоятельства случившегося предстоит установить сотрудникам дорожной полиции.