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"Гонщик" устроил ДТП с двумя пострадавшими в Ставрополе

&quot;Гонщик&quot; устроил ДТП с двумя пострадавшими в Ставрополе

Два человека пострадали в Ставрополе в результате аварии, причиной которой стало нарушение правил обгона.

В краевом УГИБДД сообщили, что Hyundai Solaris врезалась в Chevrolet Aveo при совершении обгона.

Уточняется, что в аварии пострадали водитель Chevrolet и пассажир Hyundai. За рулем Hyundai находился житель соседнего региона, который за последние два года восемь раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Все обстоятельства случившегося предстоит установить сотрудникам дорожной полиции.

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