Армения проигнорировала Московскую конференцию по международной безопасности

В эти дни в Москве проходит IX Московская конференция по международной безопасности (MCIS), на которой обсуждаются наиболее актуальные проблемы и тенденции в сфере международной военной политики. Как стало известно "Вестнику Кавказа" из источников в военных и дипломатических кругах, в отличие от прошлых лет, в этом году представители минобороны Армении отказались от участия в конференции. Более того, даже военные атташе Армении, аккредитованные в России, не участвуют в конференции.



Отметим, что в программу форума включены наиболее актуальные вопросы современной повестки глобальной и региональной безопасности, в решении которых ключевая роль принадлежит оборонным ведомствам. Приглашение к участию в Конференции глав военных ведомств, руководителей международных организаций, представителей экспертного сообщества и академических кругов исходит лично от министра обороны России Сергея Шойгу.