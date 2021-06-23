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В России могут появиться акцизы на сладкие напитки

В России могут появиться акцизы на сладкие напитки

Правительство РФ может ввести акцизы на сладкие напитки.

Поручение по проработке данной инициативы дано заинтересованным ведомствам, пишут "Ведомости", ссылаясь на два информированных источника.

Представитель Минсельхоза подтвердил, что существуют такие планы. По итогам совещания у первого замруководителя аппарата правительства Валерия Сидоренко был составлен протокол, в котором ведомству поручили составить критерии "отнесения сахаросодержащих напитков к подакцизным".

Вопрос ценообразования акцизов на сладкие безалкогольные напитки обсуждается в Минфине.

Отметим, что появление акцизов, скорее всего, приведет к росту цен на газированные напитки, соки и прочие безалкогольные напитки с подсластителями.

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Вестник Кавказа

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