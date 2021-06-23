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На Кубани введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан

На Кубани введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан

Обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции нового типа введена для отдельных категорий граждан в Краснодарском крае.

Согласно постановлению управления Роспотребнадзора по региону, в эту категорию входят –"работники образовательных организаций, работники организаций общественного питания, работники торговли продовольственными и непродовольственными товарами, работники организаций туристской индустрии".

В постановлении также указано, что в списке категорий граждан для обязательной вакцинации – сотрудники транспортных организаций и организаций в сфере бытового обслуживания.

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Вестник Кавказа

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