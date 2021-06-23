Лавров подчеркнул важность укрепления братских уз России и Казахстана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил тесные связи России и Казахстана, основанные на дружбе, братстве и доверии. Об этом говорится в приветственном слове главы российского МИД участникам девятой промышленной выставки Expo-Russia Каzakhstan 2021, которое зачитал генконсул РФ в Алматы Евгений Бобров.

"Россию и Казахстан объединяют отношения стратегического партнерства и союзничества, основанные на традициях дружбы, взаимного уважения и доверия. Укреплению братских уз между нашими народами способствует тесное межгосударственное взаимодействие в рамках интеграционных многосторонних структур, прежде всего ЕАЭС, ОДКБ и СНГ", - сообщил Лавров.

По убеждению министра, важно обеспечить дальнейшее развитие и диверсификацию двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также способствовать созданию благоприятных условий для деятельности компаний стран России и Казахстана.

"Весомый вклад в эти усилия вносят конгрессно-выставочные мероприятия. За последние годы они зарекомендовали себя в качестве эффективной площадки для демонстрации достижений, обмена опытом и полезными контактами", - подчеркивается в обращении.

Лавров выразил надежду, что мероприятие поможет участникам выйти на новые совместные инициативы и проекты в интересах повышения благосостояния граждан двух стран.