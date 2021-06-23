Северо-Кавказский питчинг дебютантов завершился в Черкесске

Северо-кавказский питчинг дебютантов прошел в рамках Северо-Кавказского международного кинофорума в Черкесске. Такое сообщение распространило Минкультуры Карачаево-Черкесии.

По его итогам игровой полнометражный фильм "Учитель. Тренер. Брат", который снимает в Махачкале Ислам Ханипаев, получил 500 тыс рублей от Союза кинематографистов РФ и Фонда президентских грантов, а также продюсерскую разработку от компании "Ника".

Исторический фильм Александра Родина и Амура Амерханова "Письмо" (Москва), повествующий о депортации народов Кавказа во время Великой Отечественной войны, получает 500 тыс рублей от Союза кинематографистов и Фонда президентских грантов, а также поддержку в проведении съемок на территории региона от Минкультуры КЧР.

Кинокомпания "Хорошо продакшн" окажет продюсерскую поддержку короткометражной картине "Стрим" Ибрагима Аджакавова (Махачкала) о том, как два стримера попадают в реальные военные действия.

"Газпром-медиа" реализует редакторскую разработку истории о двух пожилых горцах "Время собирать камни" Урузмага Засеева (Владикавказ).

"Хугаев" - документальный фильм о хореографе Эдуарде Хугаеве Нану Тлисова (Черкесск) - получит техническую поддержку от Canon и продюсерскую - от киностудии СТАЯ. DOC.

Северо-Кавказский молодежный кинофорум состоялся в Черкесске 18-21 июня.