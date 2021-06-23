Обязательную вакцинацию в сфере услуг одобрили почти 50% россиян – соцопрос

Обязательная вакцинация от коронавируса работников сферы услуг является насущной необходимостью, - заявили 49% опрошенных россиян, говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Безразличными к вопросу остались 16% опрошенных, а 30% отнеслись к идее скорее отрицательно. В городах с населением до 100 тыс человек вакцинацию поддержали 54% опрошенных, а вот в Москве и Санкт-Петербурге ее чаще, чем в других городах, ее оценивали негативно - 30%, - передает РБК.

С тем, что обязательная вакцинация работников сферы услуг поможет улучшить ситуацию с COVID-19 в Москве и области, согласны 52% россиян, в то же время 34% опрошенных придерживаются противоположного мнения. 22% респондентов, чаще всего это молодежь в возрасте от 18 до 34 лет, оказались не в курсе такого решения властей.

В опросе участвовали 1,6 тыс совершеннолетних жителей страны.