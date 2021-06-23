Зурабишвили начала визит на Украину

Президент Грузии Саломе Зурабишвили начала официальный визит в Киев. По данным пресс-службы президента, в рамках визита Зурабишвили проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой правительства Денисом Шмыгалем и председателем Верховной Рады Дмитро Разумковым.

Зурабишвили совершает визит на Украину в составе государственной делегации, в которую также войдут представители законодательной и исполнительной власти, передает Sputnik Грузия, уточняя, что это будет второй ее визит в Киев.