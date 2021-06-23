Шойгу: ситуация в Европе взрывоопасна и требует деэскалации

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в Европе есть заинтересованные в конфликте с Россией страны.

"Некоторые европейские страны заинтересованы в эскалации конфликта с Россией", - сказал глава Минобороны на Московской конференции по международной безопасности, пишет ТАСС.

Он напомнил, что Украина накануне брюссельского саммита НАТО "спровоцировала очередной кризис в Донбассе".

По мнению Шойгу, ситуация в Европе взрывоопасна и необходима деэскалация. "В целом ситуация в Европе взрывоопасная, что требует принятия конкретных шагов по ее деэскалации. Ряд мер был предложен российской стороной. Например, речь шла об отведении районов учений от линии соприкосновения", - рассказал министр.