Сель снова полностью заблокировал Транскам

Из-за схода селя снова закрыто движение всех видов транспорта по Транскавказской магистрали, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Северной Осетии.

"В связи со сходом селя и невозможностью обеспечения безопасного проезда транспорта запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке населенного пункта "Бурон - Северный портал Рокского тоннеля" в обоих направлениях с 01:45 мск до особого распоряжения", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Напомним, с воскресенья это уже случай закрытия дороги из-за схода селя.