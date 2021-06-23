Главная » Новости

Кубань атаковала рыжая саранча

Кубань атаковала рыжая саранча

Нашествие рыжей азиатской саранчи произошло в Приморско-Ахтарского районе Краснодарского края. Местные жители сообщают, что насекомые заполонили плавневую зону от поселка Максима Горького до станицы Степной между хуторами Старые и Новые Лиманокирпили.

В свою очередь, специалисты предупреждают, что через месяц личинки вылупятся и начнут летать, поэтому при обнаружении насекомых необходимо уничтожать саранчу при ее обнаружении. "Землепользователей и население, а также сотрудников рыбо- и охотхозяйств Краснодарского края просят при обнаружении скоплений саранчи принять меры по ее уничтожению", - говорится в сообщении Россельхозцентра Краснодара, опубликованном в Instagram.

1065 просмотров








Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!