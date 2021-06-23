Россия закрепилась в сирийской Пальмире

Россия начала проект по восстановлению Пальмиры. В соответствии с тремя соглашениями, подписанными с правительством САР, Москва объявила о начале восстановления артефактов древнего города в центральной Сирии, пишет Al-Monitor.

Первое соглашение, заключенное в ноябре 2019 года между Государственным ”Эрмитажем” Санкт-Петербурга и Главным управлением древностей и музеев, предусматривает восстановление Археологического музея Пальмиры и его коллекций.

Второе соглашение с Институтом материальной культуры Российской академии наук предусматривает обучение сирийских специалистов и обмен информацией по 3D-моделированию на основе изображений при оценке ущерба, нанесенного ИГИЛ (организация запрещена в России).

В ноябре 2020 года Ассоциация предприятий каменной отрасли России подписала третье соглашение о реставрации Триумфальной арки в Пальмире.

Вспышка COVID-19 в 2020 году помешала выполнению договоренностей. В середине июня сирийские СМИ, со ссылкой на руководителя проекта в Пальмире Дмитрия Медянцева, сообщили, что российские специалисты, участвующие в реставрации древнего города, уже завершили первый этап проекта, который включает измерения и наземные исследования. На втором этапе будут разобраны завалы, просканированы фрагменты разрушенных памятников и подготовлено необходимое оборудование. По словам Медянцева, российские специалисты создадут интерактивную модель города, в которой будут воссозданы недостающие части, которые необходимо восстановить.

Мохамад Хасан аль-Айид, директор Palmyra News Network, оппозиционного СМИ в Пальмире, заявил, что интерес России к Пальмире возник, когда боевики ИГИЛ еще контролировали город. РФ помогла властям САР в восстановлении контроля над Пальмирой. Российские войска контролировали процесс разминирования города. После изгнания ИГИЛ в 2016 году Россия проявила интерес к реконструкции древнего города, часть которого была разрушена.

”ИГИЛ разрушила Храм Баала, Храм Баалшамина, Триумфальную арку, а также несколько артефактов, выставленных в городском музее. В начале 2017 года террористическая группа уничтожила архитектурный комплекс Тетрапилон. ООН назвала это военным преступлением. Правительственные силы тоже нанесли урон древним археологическим памятникам, уничтожая там ячейки ИГИЛ.

”Пальмира имеет не только культурное значение. Город расположен недалеко от фосфатных рудников и газовых месторождений. Сейчас он превратился в центр археологических раскопок. Нам неизвестны масштабы разрушений или число украденных артефактов. Россия передала Дамаску сотни артефактов, в том числе статую льва, для реставрации. Более 60 погребальных барельефов и портретов, которые были уничтожены, реставрируются сирийскими специалистами в Национальном музее в Дамаске. Тем не менее во многих частях города требуются выезды на места и исследования, чтобы оценить ущерб”, - заявил Айид.

Журналист Наср аль-Юсеф заметил, что ”самые важные российские заявления о Пальмире были сделаны в 2016 году, когда РФ призвала ЮНЕСКО помочь восстановить древний город. В мае 2016 года тогдашний заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов встретился с генеральным директором ЮНЕСКО Ириной Боковой, чтобы обсудить план отправки международных экспертов в Пальмиру для оценки ущерба. Москва предложила трехмерную модель города, с римским театром и Храмом Баала. Наталья Соловьева, заместитель директора ”Эрмитажа”, говорит, что модель позволит оценить возможность новых раскопок, изучить градостроительную планировку и затраты на реконструкцию, не находясь в городе”.

Юсеф рассказал, что ”в начале августа 2020 года 12 российских экспертов прибыли в Дамаск для наблюдения за археологическими раскопками и оценки археологических памятников в Пальмире. Для проведения раскопок подписаны контракты с 35 сирийскими специалистами. 17 сентября 2020 года команда обнаружила 28 артефактов, извлеченных за 48 часов непрерывной работы. Затем их отправили на склады длиной 30 метров и шириной 20 метров, построенные на военной авиабазе Пальмира, где артефакты хранились до прибытия грузового самолета, куда они были затем загружены".

Таким образом Россия стремится привлечь внимание мира к разрушениям в Пальмире, а также укрепить свое влияние в городе за счет процесса восстановления древностей, получить средства ЮНЕСКО и привлечь новые инвестиции. Раньше большинство миссий, работающих в Сирии, приезжало из Германии, Франции, Японии, Бельгии и США. У России была только одна миссия, периодически работавшая в Телль-Хазне в Хасаке”.

Москва проявляет особый интерес к городу Пальмира и его памятникам, учитывая его туристическое значение и возможность реализации крупных проектов в случае стабилизации ситуации в стране. Российская армия построила военную базу в древнем городе, чтобы не дать иранским ополченцам захватить район.

Специалист из стамбульского исследовательского центра Jusoor Ваэль Олван считает, что ”Россия стремится освоить все досье, которые могли бы принести экономическую выгоду Сирии, включая сырье, реконструкцию и туризм, в основном сосредоточенные в сирийских прибрежных и археологических районах. В Москве демонстрируют, что сирийской правительство выиграло битву и теперь активно стремится к достижению социальной стабильности, а сирийские туристические и инвестиционные проекты начали восстанавливаться. Россия пытается держать Иран подальше от древнего города, потому что ополченцы воровали и переправляли древности через Ливан. Россия, контролируя данный район, стремится предотвратить подобные махинации, чтобы избежать каких-либо обвинений в данном отношении”.