Путин: Россия готова расширять сотрудничество со всеми странами

Сегодня в Москве открылась Девятая Московская конференция по международной безопасности, с приветствием к участникам которой выступил президент РФ Владимир Путин.

Подчеркнув, что встреча посвящена важнейшим вопросам современной военно-политической повестки, от решения и от результативного поиска эффективных, совместных ответов на общие вызовы которых зависит укрепление безопасности на планете, глава государства отметил, что пока турбулентность геополитических процессов возрастает, даже несмотря на отдельные позитивные сигналы.

"Продолжается и эрозия международного права. Не прекращаются попытки использовать силу для продавливания своих интересов, укрепить собственную безопасность за счет безопасности других. Серьезное беспокойство вызывают региональные вооруженные конфликты, риски расползания оружия массового уничтожения, активность трансграничных криминальных группировок, наркобизнеса и киберпреступников. Особую угрозу по-прежнему представляет международный терроризм", - подчеркнул российский лидер.

Масштаб и глобальный характер обозначенных проблем требуют объединения усилий всех государств, и такая работа должна вестись на основе международного права, целей и принципов Устава ООН, - отметил президент.

"С момента своего создания именно ООН была и остается фундаментом системы международных отношений. Главная задача этой авторитетной и общепризнанной организации – не допустить глобального конфликта, новой мировой войны.

Именно под эгидой ООН должны формироваться любые новые "правила игры". Иное – путь к хаосу и непредсказуемости", - заявил Владимир Путин.

"Мы никогда не диктуем свою волю другим странам, готовы на равных, используя политико-дипломатические методы, участвовать в решении глобальных и региональных проблем, расширять созидательное сотрудничество со всеми странами", - заверил президент, отметив: Россия будет делать все, чтобы гарантировать мир и безопасность для народов страны, совершенствовать свои Вооруженные Силы и, конечно, использовать возможности дипломатии, вести содержательный диалог со всеми заинтересованными партнерами.

Оборонный потенциал страна развивает на основе принципа разумной достаточности и не стремится к определяющему, одностороннему военному преимуществу и перевесу баланса сил в ее пользу, тем более в такой чувствительной сфере, как стратегическая стабильность, но никогда не допустит, чтобы кто-то перетянул этот баланс на себя, - подчеркнул российский лидер, добавив, что эти усилия направлены на снижение рисков, обеспечение предсказуемости и решение разногласий через диалог и конкретные договоренности, в том числе в области контроля над вооружениями.

"Убеждены, что политическая воля и готовность к компромиссам способны дать положительный результат. Наглядное свидетельство тому – продление Россией и США Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений до 2026 года", - заверил президент, отметив, что власти страны не может не беспокоить и непрекращающееся наращивание военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, и то, что Альянс отказывается конструктивно рассмотреть российские предложения по деэскалации напряженности и снижению риска непредсказуемых инцидентов.

Еще один аспект обеспечения глобальной безопасности – урегулирование региональных конфликтов, чему активно содействует Россия. "Благодаря нашей военной помощи удалось освободить большую часть территории Сирии от международных террористов, не допустить распада Сирийского государства, и политико-дипломатическая работа в рамках Астанинского формата вместе с Турцией и Ираном позволила начать процесс сирийского урегулирования под эгидой ООН. При решающем вкладе России остановлен конфликт в Нагорном Карабахе. Российские миротворцы надежно гарантируют мир и безопасность в регионе, многое делают для улучшения гуманитарной ситуации, разминирования территорий и восстановления социальной инфраструктуры", - отметил президент России, подчеркнув, что страна и в дальнейшем намерена содействовать деэскалации региональных конфликтов, укреплению мира и стабильности на континенте.