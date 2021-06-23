Кинолог рассказал, как помочь собаке в жару

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев предупредил россиян, что стричь или обливать собак водой в жару не следует.

"Шерсть защищает собаку от прямых солнечных лучей и перегрева. Если питомца коротко подстричь, вы подвергнете его большему риску получить ожоги и тепловой удар - подшерсток сохраняет тепло", - пояснил он.

Обливание также не лучший способ охладить питомца. "Некоторым собаководам кажется, что, облив собаку водой, можно помочь ей в жару, но так вы только навредите - тепло начнет испаряться, и получится водяная баня", - сказал Голубев.

Чтобы помочь питомцу в жару, нужно почаще вычесывать подшерсток почаще, смачивать лапы и нос прохладной водой, не допускать обезвоживания, исключить физические нагрузки и не гулять в самые жаркие часы. Кроме того, собак нельзя оставлять в жару в машине или в квартире без притока свежего воздуха, напомнил специалист.

"Перегрев очень опасен для всех собак. Если вовремя не принять необходимые меры, животное может даже погибнуть", - предупредил кинолог.