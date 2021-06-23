Названы основные условия развития России

Главное условии развития России во всех областях являются цифровизация, улучшение инвестиционного климата и устранение барьеров для бизнеса, заявил галва правительства Михаил Мишустин.

"Цифровизация, электронные сервисы и услуги, создание благоприятного инвестиционного климата, устранение административных барьеров для бизнеса - основные условия для роста экономики, развития социальной сферы каждого региона и страны в целом, - говорится в приветствии премьер-министра Чебоксарскому экономическому форуму "Чувашия. Трансформация".

По его словам, конечная цель оптимизации заявленных сфер – улучшения жизни миллионов наших граждан.