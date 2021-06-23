В бундестаге опасаются, что Германия готовится к войне с Россией

ФРГ наращивает расходы на оборону, так как готовится к войне с Россией, считает депутат бундестага от фракции "Левые" Севим Дагделен.

"Политика НАТО по наращиванию вооружений, эскалации по отношению к России и забвение правительством Германии истории, когда дело касается памяти о нападении на Советский Союз 80 лет назад, - это лишь две стороны одной медали", - говорится в статье Дагделен для газеты nd.DerTag.

По мнению депутата, в настоящее время взаимоотношения между Германией и Россией достигли дна. Немецкие власти вместо дипломатии делают ставку на беспрецедентное перевооружение. Дагделен добавила, что за несколько лет Германия может стать крупнейшей военной державой на континенте.

"Федеральное правительство открыто берет курс на подготовку к войне против России", - полагает парламентарий.

Оборонные расходы Германии вскоре составят 85 млрд евро, что значительно превосходит военные затраты России.

Недавно, напоминает депутат, глава минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр на встрече с военными на Гуаме, заявила, что Германия и США бок о бок сражаются "за демократию, свободу и основанный на правилах порядок, противник в Европе - Россия". На это указывает также активность НАТО у границ России.

Дагделен пишет, что призывы к борьбе с Россией могут исходить только от тех, кто не заинтересован в "общем европейском доме".

По ее словам, в Германии всех, кто не согласен с бесконечной конфронтацией, называют "кремлевскими марионетками". "Это с уверенностью можно рассматривать как часть моральной мобилизации и подготовки к войне", - сообщает немецкий депутат.

Дагделен видит единственное будущее - дружбу России и Германии.

"Нельзя забывать о войне на истребление и разграбление против Советского Союза. Из этого ужасного варварства можно извлечь только один урок: дружба с Россией и другими бывшими советскими республиками должна стать максимой немецкой политики", - подвела итог парламентарий.