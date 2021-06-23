Климатолог предупредил москвичей о 7 часах опасной жары

Сегодня москвичей и гостей столицы ждет семь часов опасной для здоровья жары, предупредил кандидат географических наук, доцент МГУ Павел Константинов.

"Москва сегодня – самый опасный с точки зрения жары город России", - сказал он, отметив, что наиболее опасный период продлится с 9 до 16 часов.

По словам Константинова, прежде всего, в это время следует избегать долгого нахождения под прямыми солнечными лучами, передает РИА Новости.