Отели Кубани подешевели?

Кубанские отельеры заверили, что после возобновления авиасообщения с Турцией курорты Краснодарского края снизили цены для отдыхающих.

"Цены уже снизились по сравнению с тем ажиотажем, который произошел из-за шумихи в мае. Уже появились свободные брони в любой ценовой категории. Поэтому открытие полетов в Турцию не повлияет ежеминутно на изменения в ценовой политике, они могут произойти, если поток туристов не увеличится. Сейчас спрос стабильный, но не такой высокий, как ожидали", - заявила президент Ассоциации отельеров Сочи Анна Нетягина, передает ТАСС.

У курортов Кубани есть собственная клиентура туристов, а большая доля бронирований высокого сезона текущего года связана с тем, что многие брони на лето были сделаны еще зимой, - отметила она, добавив, что уровень качества сервиса на курортах региона конкурентоспособный.