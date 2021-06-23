В России резко вырос спрос на проверку антител к коронавирусу

В частных медицинских сетях сообщили о возросшем интересе россиян к анализам на антитела к COVID-19, пишет РИА Новости.

"С начала прошлой недели по всей сети клиник "Медси" отмечается значительное увеличение спроса на исследования на антитела к COVID-19. Сейчас в день делаем тестов вдвое больше, чем неделю назад", - поделилась заместитель медицинского директора сети частных клиник "Медси" Ксения Шеховцова.

Антитела активнее стали проверять и в сети "Инвитро"."Рост спроса (за неделю) на тесты на наличие антител класса IgM составил 70%, рост спроса на IgG - 130%. Спрос на комплекс тестов на антитела M+G вырос в 2 раза", - рассказали в компании.

Напомним, в ряде регионов на фоне роста заболеваемости введена обязательная вакцинация сотрудников от коронавируса, в Москве рестораны стали зонами, свободными от COVID-19, в которые будут допускать людей с антителами, кроме того, власти призывают россиян вакцинироваться и ревакцинироваться из-за распространением штамма дельта.