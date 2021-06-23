Индийский штамм "дельта" добрался до Минска

В Минске впервые выявили случаи заражения индийским штаммом коронавируса "дельта".

"Анализ последовательностей вируса SARS-CoV-2 - выделенных в июне из проб пациентов с подтвержденным COVID-19 - показал, что в Минске десять исследованных образцов имели набор мутаций в шиповидном белке, характерных для "индийского" варианта... Так что можно констатировать, что "индийский" вариант коронавируса выявлен в Беларуси", - сообщили в пресс-службе белорусского минздрава.

В ведомстве отметили, что пока циркуляция штамма дельта не подтверждена в других регионах страны.

"Мутации в шиповидном белке приводят к тому, что вирус лучше прикрепляется к рецептору клетки и лучше проникает в нее", - добавили в минздраве.

Напомним, мутировавший штамм впервые выявили в Индии в октябре 2020 года, с тех пор он стал доминирующим во многих странах мира. Рост заболеваемости коронавирусом в России в июне также связан с распространением штамма дельта - более 90% всех новых случаев в Москве и Петербурге связаны с ним.