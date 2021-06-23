Байден предложил сделать эксперта по России помощником главы Пентагона

Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру президента и генерального директора Фонда США-Россия Селесты Уолландер на пост помощника главы Пентагона по вопросам международной безопасности.

"У нее есть глубокие политические знания в ключевых регионах, опыт работы в Пентагоне и послужной список талантливого менеджера и лидера. Она привнесет в эту работу отличные суждения и проверенный опыт в области оборонной дипломатии", - отметил экс-сотрудник американского военного ведомства при президенте Бараке Обаме Мишель Флурной, передает Axios.

Обычно помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности путешествует вместе с главой Пентагона в Европу, на Ближний Восток и в Африку.