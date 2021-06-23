Врач рассказала, как не простыть от кондиционера

Главный врач клиники "Твой доктор", терапевт Татьяна Романенко рассказала в интервью радио Sputnik, как использовать кондиционер в жару и не заболеть.

По словам врача, нужно стараться избегать резких перепадов температуры. Оптимальный интервал между температурой воздуха должен быть 6-8 градусов.

"Если вы заходите с жары в помещение, вы должны постепенно охлаждать воздух. То же самое касается и машины. Нужно постепенно снижать температуру в салоне автомобиля. Это первое правило", - пояснила Романенко.

Также важно правильно установить кондиционер. "Мы не должны сидеть под кондиционером. Расстояние от него до работающего за столом человека должно быть полтора-два метра. И кондиционер не должен быть направлен на человека, он должен быть направлен в сторону", - предупредила врач.