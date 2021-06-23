Обязательные маски и ПЦР-тесты - какие нововведения ждут Узбекистан на фоне роста заболеваемости COVID-19

Накануне Минздрав Узбекистана ввел новые ограничения, связанные с ростом заболеваемости коронавирусом в республике.

Чтобы отдохнуть в детском лагере, санатории или пансионате потребуется отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более, чем за 72 часа до въезда в один из этих объектов. Правило коснется как частных, так и государственных объектов отдыха.

Кроме того, отныне в общественный транспорт не будут пускать пассажиров без масок. Следить за соблюдением меры будут кондукторы, водители и специальные контролеры.

Также вводится регулярная дезинфекция на вокзалах, в аэропортах и на конечных станциях автобусов.