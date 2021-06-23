В Нур-Султане пообещали автомобиль за вакцинацию

Акимат Нур-Султана решил стимулировать вакцинацию горожан, среди тех, кто до конца лета получит первый компонент вакцины от коронавируса, разыграют автомобиль Hyundai Accent, а также десятки ценных призов.

"ТРЦ MEGA Silk Way совместно с КМК "Астана Моторс" и акиматом Нур-Султана запускает акцию "Получи вакцину - выиграй машину". Казахстанцы, которые с 23 июня по 31 августа получат первый компонент вакцины от COVID-19 в ТРЦ MEGA Silk Way, могут выиграть автомобиль Hyundai Accent от "Астана Моторс", - сообщается на сайте столичной администрации, пишет Sputnik Казахстан.

Имя счастливчика назовут 5 сентября. До тех пор привитые граждане смогут выиграть промежуточные призы. Каждую неделю с 23 июня по 31 августа в Нур-Султане будут разыгрываться бытовая техника, сертификаты на шопинг и другое.

Розыгрыш ценных призов за вакцинацию пообещали также в ТРЦ "Азия Парк", "Сарыарка", "Абу-Даби Плаза", "Керуен", "Евразия", "Мечта".