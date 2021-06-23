Восстановление дорог в Крыму после наводнения обойдется в 5,5 млрд рублей

В Крыму назвали ориентировочную стоимость восстановления дорог, поврежденных из-за ливней.

"По первоначальным прикидкам, на восстановление, ремонтные дорожные работы необходимо около 5,5 млрд рублей", - рассказал вице-премьер региона Евгений Кабанов на заседании оперативного штаба, пишет ТАСС.

Вскоре будут определены наиболее приоритетные объекты, их восстановят в первую очередь.

Ущерб от наводнения подчитали и в региональном министерстве строительства и архитектуры. По словам главы ведомства Михаила Храмова, предварительный ущерб дворовым территориям в Ялте и Керчи оценивается в 156 млн рублей.