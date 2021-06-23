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Филиалы ведущих вузов Венгрии откроют в Узбекистане

Филиалы ведущих вузов Венгрии откроют в Узбекистане

Замглавы МИД Узбекистана Гайрат Фазилов встретился с госсекретарем Министерства внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Оршолой Паксай-Томашич, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках переговоров, стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений. 

Представители двух государств уделили особое внимание взаимодействию в образовательной сфере. Намечено расширить сотрудничество между ВУЗами Узбекистана и Венгрии, в частности, планируется открыть в республике филиалы ведущих венгерских университетов, разработать совместные научно-исследовательские проекты и программы повышения квалификации.

Кроме того, Фазилов и Паксай-Томашич рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и главой правительства Венгрии Виктором Орбаном.

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Вестник Кавказа

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