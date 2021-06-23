Как получить QR-код для посещения ресторана в Москве

В оперативном штабе Москвы по коронавирусу назвали несколько способов получения QR-код для посещения кафе и ресторанов.

С 28 июня весь общепит Москвы становится зоной, свободной от ковида, принимать будут только посетителей, имеющих свежий результат ПЦР-теста, вакцинировавшихся или переболевших.

"С 25 июня горожане смогут получить QR-код следующими способами... Если у вас открыт доступ к электронной медкарте - в электронной медкарте на mos.ru или в приложении "ЕМИАС. ИНФО" в разделе "Цифровой сертификат". Если у вас есть полная учетная запись на портале mos.ru - в личном кабинете", - сообщается в Telegram-канале оперштаба.

Тем москвичам, которые не имеют доступ к электронной медкарте, но делали прививку в столичной поликлинике или сдали ПЦР-тест в лаборатории, подключенной к ЕМИАС, нужно но заполнить специальную форму на портале mos.ru, после проверки которой будет получен QR-код. Также QR-код для тех, кто прошел вакцинацию, доступен на портале госуслуг, в мобильном приложении "Госуслуги" и "Госуслуги.Стопкоронавирус".

"Люди, переболевшие коронавирусом, но не обращавшиеся к врачу, должны будут сдать ПЦР-тест (действительны 72 часа с момента внесения в базу) в лабораториях, которые подключены к ЕМИАС, или привиться для посещения ресторанов в Москве. Вакцинированные в Подмосковье граждане смогут посещать "бесковидные" рестораны в Москве с 28 июня, предъявив QR-код с сайта госуслуг или из мобильного приложения "Госуслуги" или "Госуслуги.Стопкоронавирус", а также документ, удостоверяющий личность", - отметили в штабе.

Кафе и рестораны смогут посещать и иностранцы, сделав ПЦР-тест в лаборатории, подключенной к ЕМИАС и заполнив форму на портале mos.ru.