В Московской области не исключают жестких ограничений на фоне роста заболеваемости COVID-19

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предупредил, что в регионе не исключено введение более строгих ограничительных мер на фоне ухудшения эпидситуации.

"Госпитализация сегодня высокая, врачи работают очень напряженно. Все, что касается публичных мест - в случае, если мы увидим высокие цифры, будем там вводить ограничения. Это лучше, чем сокращать плановую медицинскую помощь тем, кому она нужна", - приводит его слова пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В регионе два дня подряд отмечается рекордная заболеваемость коронавирусом. Обязательная вакцинация введена для части сотрудников отдельных сфер, до 15 июля запрещены массовые мероприятия.

Всего в Подмосковье коронавирусом инфицированы с начала пандемии более 294,2 тыс человек.