Россия выступила с настоятельным призывом к США и НАТО отказаться от учений в Черном море

Посольство России в Вашингтоне призывает США не проводить в Черном море совместных с НАТО и Украиной военных учений Sea Breeze-2021.

"Масштабность и явно агрессивный характер учений Sea Breeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе. Повышают риски непреднамеренных инцидентов", - отмечается в заявлении российского посольства в Twitter.

Также в представительстве России считают, что эти учения поощряют милитаристские настроения в Киеве.

"Настоятельно призываем США и их союзников (НАТО) отказаться от отработки военных действий на Черном море", - говорится в заявлении.

Накануне госдепартамент США сообщил о планах провести учения Sea Breeze-2021 совместно с Украиной. В учениях, которые намечены на период с 28 июня по 10 июля, должны принять участие около 40 боевых кораблей.

По данным официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, основными участниками военных морских учений станут Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Турция и другие страны-партнеры.