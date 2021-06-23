Синоптики обещают плюс 37 в Москве и два температурных рекорда

В среду в Москве и Подмосковье будет сухо и жарко, до 37 градусов тепла, сообщается на портале "Метеоновости".

"Максимальная температура в Москве составит от 35 до 37 градусов тепла, по области - от плюс 32 до плюс 37 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с", - рассказали синоптики.

Антициклон продолжает влиять на погоду в регионе, атмосферное давление - 751 мм ртутного столба, содержание кислорода в воздухе ниже нормального на 17 единиц.

В Москве до вечера четверга продлили действующий с воскресенья "оранжевый" уровень погодной опасности.

"Аномально жаркая погода. Среднесуточная температура выше нормы на 7-10 градусов", - предупреждает Гидрометцентра России.

Ультрафиолетовый индекс до конца недели будет составлять 6-8 единиц - уровень излучения от высокого до очень высокого.

Ожидается, что в среду в Москве будут побиты сразу два рекорда тепла: температурный рекорд дня (33,6 градуса в 1948 году) и абсолютный рекорд июня (34,7 градуса в 1901 году).

Жара в столичном регионе может немного отступить лишь к концу выходных, тогда же вероятны кратковременные дожди.