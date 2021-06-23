В Казахстане выявили 1 248 больных коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в Казахстане выявили 1 248 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав республики.

Резко увеличилось число случаев заболевания в Нур-Султане - 413 за сутки. В Карагандинской области 146 новых случаев, в Алматы - 117, в Западно-Казахстанской области - 88, в Восточно-Казахстанской области - 70.

Выздоровели за сутки 1 168 пациентов.

Общее число инфицированных достигло в Казахстане 411 771.

Умерли за сутки 13 человек, с подтвержденным коронавирусом 12. Всего жертв эпидемии в стране: 4 261 скончались от коронавируса, 3 431 - от ковидной пневмонии.