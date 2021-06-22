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Молодые музыканты соберутся на Magnetic Events в Грузии

Молодые музыканты соберутся на Magnetic Events в Грузии

Музыкальный фестиваль Magnetic Events состоится 9-10 июля в горном селе Шови в Рача (регион Рача-Лечхуми - Квемо Сванети). Такое сообщение распространили организаторы.

"С 9 июля приглашаем вас в Рача, Шови, на фестиваль, где получите удовольствие, как от бэндов, так и от творчества артистов электронной музыки", - цитирует его "Sputnik Грузия"

В дневное время выступят группы Killages и Bedford Falls, диджей Анушка Чхеидзе, певец Эрекле Деисадзе, The Rylans и Nikakoi. После заката на сцену выйдут Rasadrashi, Qasra, Parna, Khvedeliani, Toka Kakabadze и другие.

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Вестник Кавказа

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