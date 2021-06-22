В Дагестане отметили День памяти и скорби

Администрация Махачкалы приняла участие во Всероссийской акции ко Дню памяти и скорби.

Памятные мероприятия прошли в парке имени Ленинского Комсомола, сообщает РИА Дагестан.

В память о погибших участники возложили цветы к памятнику Воину-освободителю и на Аллее героев, а также почтили память минутой молчания.

"День памяти и скорби очень важен в воспитании подрастающего поколения. Пока мы помним, пока мы чтим традиции наших предков, мы будем сохранять свою аутентичность", – сказал глава столичного Управления культуры Фарид Абалаев.

Напомним, День памяти и скорби ежегодно отмечается в России 22 июня. Ровно 80 лет назад нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз​​​.