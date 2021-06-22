Евро-2020: анонс тринадцатого игрового дня

В среду, 22 июня, матчами в группах E и F завершается групповой этап чемпионата Европы по футболу.

Откроют программу тринадцатого игрового дня встречи группы E. В Санкт-Петербурге сборная Швеции сыграет с командой Польши, а в Севилье встретятся Словакия и Испания. Оба матча начнутся в 19:00 (мск).

Перед заключительным туром группу E с 4 очками возглавляет Швеция. Второе место занимает Словакия, в активе которой три очка. На третьей строчке находится Испания (2 очка). Замыкает квартет Польша (1 очко).

Закрывать программу игрового дня будут матчи группы F. В 22:00 (мск) на поле стадиона в Будапеште выйдут сборные Португалии и Франции, а в Мюнхене в это же время начнется встреча сборных Германии и Венгрии.

После двух туров лидером группы F является Франция, набравшая 4 очка. На втором месте находится Германия (3 очка), которая опережает Португалию по дополнительным показателям. Сборная Венгрии занимает последнюю, четвертую строчку. В активе команды 1 очко.