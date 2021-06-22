Евро-2020: итоги двенадцатого игрового дня

Во вторник, 22 июня, на чемпионате Европы по футболу состоялись матчи заключительного, третьего тура в группе D.

На стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго встречались сборные Хорватии и Шотландии. Победу со счетом 3:1 одержала Хорватия. Голами в составе хорватской команды отметились полузащитник Никола Влашич (17-я минута), Лука Модрич (62-я) и Иван Перишич (77-я). У Шотландии на 42-й минуте отличился хавбек Каллум Макгрегор.

В параллельной встрече сборная Англии принимала на стадионе "Уэмбли" в Лондоне команду Чехии (1:0). Матч завершился победой англичан со счетом 1:0. Единственный гол на 12-й минуте забил полузащитник Рахим Стерлинг.

Забив в трех матчах группового этапа всего два гола, сборная Англии установила антирекорд чемпионатов Европы. Никогда ранее в истории турнира сборная, занявшая первое место в своей группе, не забивала так мало голов. В то же время англичане стали шестой командой, закончившей групповой этап без пропущенных голов. Ранее это удавалось Италии (1980), Германии (1966 и 2006), Польше (2016) и Италии (2020). В последний раз Англия оставляла свои ворота в неприкосновенности на групповом этапе крупного турнира на чемпионате мира 1966 года.

По итогам группового этапа первое место в группе D с 7 очками заняла Англия. На второй строчке оказалась команда Хорватия, набравшая 4 очка. Столько же очков набрали чехи, но хорваты оказались выше благодаря большему количеству забитых мячей. Шотландия заняла последнее, четвертое место.

Таким образом, в плей-офф Евро вышли сборные Англии и Хорватии, а также команда Чехии, набравшая больше очков, чем Украина и Финляндия, которые заняли третьи места в своих группах.

Сборная Англии в 1/8 финала встретится с командой, которая займет второе место в группе F (Франция, Германия, Португалия или Венгрия). Матч пройдет 29 июня.

Сборная Хорватии 28 июня сыграет в Копенгагене со второй командой таблицы группы E (Швеция, Словакия, Испания и Польша). Команда Чехии сыграет либо 29 июня в Глазго с победителем группы Е, либо 27 июня в Будапеште со сборной Нидерландов.