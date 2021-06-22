Грузия получила от ЕИБ 50 млн евро на вакцины и медицинское оборудование

Правительство Грузии получило от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) 50 млн евро на закупку вакцин от коронавируса и другого медицинского оборудования, необходимого для лечения пациентов с COVID-19.

Эти средства ‒ часть пакета на сумму 100 млн евро, предоставленного банком ЕС для поддержки системы здравоохранения Грузии во время COVID-19, передает "Грузия Online".



В 2020 году ЕИБ предоставил займы и гарантии на 210 млн евро для поддержки системы здравоохранения Грузии и восстановления экономики страны после пандемии коронавируса. Этот пакет поддержки включал в себя 100 млн евро, инвестированных в сектор здравоохранения Грузии, и 110 млн евро, предоставленных грузинским финансовым учреждениям для кредитования местных микро-, малых и средних предприятий.



Также Европейский инвестиционной фонд выделил дополнительные 250 млн евро в качестве гарантий для восстановления экономики Грузии.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 178 млн, из них более 3,8 млн человек скончались.