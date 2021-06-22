Повесть "Абрек" ляжет в основу фильма о собачьих боях в Чечне

В России снимут фильм о собачьих боях в Чечне, в основу которого ляжет повесть Джамбулата Умарова "Абрек". Детали съемок уже обсуждаются с кинокомпанией Start.

Повесть рассказывает о собачьих боях, которые проходят в регионе в начале двухтысячных. Главный ее герой – волчонок, который потерял мать во время взрыва. Его подбирает мальчик Халид. У них похожая судьба - оба сироты, которым нужно выживать в жестоком мире. Волею судеб волчонок становится участником собачьих боев, а потом попадает к русскому саперу-кинологу, - передает "АиФ-Ставрополье".

"Через призму очеловеченного сознания волка я хочу достучаться до людей всех национальностей. Дать понять, что природы и пространства хватит для всех", - пояснил автор книги историк и востоковед Джамбулат Умаров, в свое время руководивший министерством по делам национальностей в Чечне.

О дате и месте съемок фильма пока не сообщается.