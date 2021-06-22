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Евро-2020: Англия обыграла Чехию, Шотландия уступила Хорватии

Евро-2020: Англия обыграла Чехию, Шотландия уступила Хорватии

Во вторник на чемпионате Европы по футболу были сыграны матчи заключительного, третьего тура в группе D.

На стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго встречались сборные Хорватии и Шотландии. Победу со счетом 3:1 одержала хорватская команда.

В параллельной встрече, проходившей на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, сборная Англии одержала минимальную победу над командой Чехии (1:0).

Таким образом, по итогам группового этапа первое место в группе D с 7 очками заняла Англия. На второй строчке оказалась команда Хорватия, набравшая 4 очка. Столько же очков набрали чехи, но хорваты оказались выше благодаря большему количеству забитых мячей. Шотландия финишировала четвертой.

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Вестник Кавказа

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