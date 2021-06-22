Стало известно, сколько заработала сборная России на Евро-2020

Сборная России по футболу получит по итогам выступления на чемпионате Европы 10,75 млн евро (935 млн рублей).

Призовые будут направлены в Российский футбольный союз (РФС), передает РБК.

За выход в финальную стадию Евро-2020 российская команда получит 9,25 млн евро, а за одну победу в группе - 1,5 млн. В матче 2-го тура подопечные Станислава Черчесова со счетом 1:0 переиграли сборную Финляндии (1:0).

Согласно официальным данным Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), общая сумма призовых за участие в финальной части чемпионата Европы 2020 года составляет € 371 млн.

Напомним, накануне сборная России потерпела разгромное поражение со счетом 1:4 от команды Дании в матче группового этапа Евро-2020 и завершила выступление на турнире.

По итогам группового этапа первое место в квартете B с 9 очками заняла сборная Бельгии. Дания, Финляндия и Россия набрали по три очка, однако по дополнительным показателям датчане заняли вторую строчку, финны – третью, а россияне – четвертую.