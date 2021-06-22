Эбрахим Раиси: новый президент, всегда исполняющий приказы

Эбрахим Раиси, бескомпромиссный священнослужитель и глава судебной системы, победил на президентских выборах Ирана, явка на которых была самой низкой в истории Ирана. О том, кто такой Раиси и как он пришел к власти, пишет Middle East Eye.

За четыре года до Исламской революции 1979 года 15-летний Раиси покинул свой родной город Мешхед и направился в священный Кум, где расположены важнейшие семинарии страны. В 1981 году Раиси бросил учебу, чтобы возглавить судебную систему Караджа, расположенного недалеко от Тегерана. В течение десяти лет он занимал высокопоставленные должности в судебной системе, став самым молодым членом ”комитета смерти”, как его окрестила оппозиция. В 1988 году комитет приказал казнить от около 3 тыс. иранских политических заключенных, в том числе членов Организации моджахедов иранского народа, которую Иран и Ирак признали террористическим образованием. Масштаб, скорость исполнения и отсутствие судебных разбирательств вызвали возражения у тогда здравствовавшего аятоллы Хосейна-Али Монтазери. Между тем, в 1989 году Раиси был назначен прокурором Тегерана. В 1994 году Раиси возглавил Главное инспекционное управление, находящееся под надзором судебной системы.

"Непростительный грех"

Раиси пытался быть истинным последователем верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, он иногда критиковал его. Так, в 1996 году Раиси подверг критике замечания Хаменеи о коррупции, назвав их ”вредоносными”. Однако источник, пожелавший остаться неизвестным, сказал в интервью Middle East Eye, что ”Раиси был умеренной фигурой, и, хотя критиковал политику истеблишмента, никогда не менял избранного направления и всегда точно выполнял приказы”. В 2009 году Раиси как первый заместитель главы судебной системы раскритиковал двух кандидатов в президенты: реформистов Мир-Хоссейна Мусави и Мехди Карруби, которые считали, что президентские выборы были сфальсифицированы в пользу бескомпромиссного президента Махмуда Ахмадинежада, угрожая подать на них в суд за ”непростительный грех”.

Проработав в течение десяти лет первым заместителем главы судебной системы, Раиси был понижен до должности генерального прокурора страны тогдашним главой судебной системы аятоллой Садеком Амоли Лариджани. Вероятно, понижение в должности произошло из-за того, что Раиси был обижен на Лариджани, который был среди кандидатов на замену Хаменеи.

Поворот судьбы

Неожиданный поворот изменил судьбу Раиси: было принято решение подготовить его к президентству. Поделившийся своим мнением на условиях анонимности бывший чиновник, придерживающийся жесткой линии, сказал в интервью Middle East Eye: ”Лидер всегда стремился держать президентов под своим контролем. Вот почему он всегда был против прихода к власти реформаторов. Хаменеи и истеблишмент помогли Ахмадинежаду выиграть президентские выборы, поскольку были уверены, что он станет их пешкой”.

Однако Ахмадинежад начал демонстрировать непослушание во второй период своего президентского срока в 2009 году. Поскольку истеблишмент был разочарован реформистским президентом Хасаном Рухани, команда Хаменеи стремилась найти новое лицо. Это должен был быть человек, не знакомый большинству, но с добрым лицом. Выбор пал на Раиси. Он был назначен Хаменеи главой фонда ”Астан Кудс Разави”, организации, которая управляет святыней восьмого шиитского имама. ”Астан Кудс Разави” входит в число самых богатых и влиятельных организаций Ирана, а глава организации - в пятерку самых важных официальных лиц Исламской Республики.

В то же время начали распространяться слухи о том, что Раиси рассматривается Хаменеи как серьезный претендент на должность Верховного лидера. Несколько СМИ, принадлежащих сторонникам жесткой линии, начали называть Раиси аятоллой, чтобы поднять его авторитет среди элиты, в то же время сигнализируя о том, что он в полной мере разбирается в исламоведении. Следует отметить, что человек, занимающий должность верховного лидера, должен получить одобрение своего навыка ”иджтихад” (способности выводить правила шариата из источников юриспруденции) от нескольких великих аятолл.

Провал с рэпером

Новое положение Раиси, возможный статус аятоллы и слухи о Хаменеи постепенно повысили его авторитет среди простых людей и на политической сцене. Через год после того, как Раиси возглавил ”Астан Кудс Разави”, он принял участие в президентской кампании 2016 года, причем за ним стоял весь истеблишмент Исламской Республики, стремившийся свергнуть Рухани. Но Раиси не смог одолеть красноречивого Рухани. Больше всего Раиси дискредитировала его договоренность о встрече с рэп-исполнителем Таталу, который пользуется большой популярностью среди иранского поколения Z. Песни Таталу, чье тело покрыто татуировками, считаются вульгарными и аморальными в глазах религиозных иранцев. Кампания Раиси была направлена на то, чтобы получить голоса молодых людей, но эта инициатива стоила ему поддержки религиозного класса и элит.

Неосуществленные намерения

Несмотря на свою неудачу на выборах, в 2019 году Раиси был назначен Хаменеи главой судебной системы страны. Этот шаг вызвал гнев сторонников Рухани и реформистской базы, которые рассматривали его назначение как возмездие за поражение кандидата Хаменеи в президентской гонке. Несмотря на серьезные намерения Раиси заменить Голяма Хосейна Мохсени-Эджеи, заместителя по судебной системе, и генерального прокурора Мохаммада Джафара Монтазери, Хаменеи настоял, чтобы они сохранили свои должности, и Раиси не решился нарушить приказ. В судебной системе Раиси планировал позиционировать себя противником блокировки социальных сетей и сторонником свободы прессы. Однако и Signal, и Clubhouse были запрещены судебной властью, а реформистский еженедельник Voice был закрыт.

Изменения во внешней политике

В преддверии президентских выборов 2021 года истеблишмент, похоже, опасался очередного выступления Раиси на дебатах и возможной победы его оппонентов. В результате Совет стражей Исламской революции, наблюдающий за выборами, запретил нескольким популярным реформистам и умеренным кандидатам баллотироваться на должность. Даже умеренному Али Лариджани, советнику Хаменеи, которого покойный популярный командир Сил Кудс Касем Сулеймани описал как личность, наиболее подходящую на должность президента, не разрешили участвовать в гонке. Таким образом, Раиси был подготовлен к тому, чтобы стать следующим президентом Ирана. Хотя на первый взгляд Раиси кажется умеренным политиком, придерживающимся мягкого подхода, похоже, что им управляют закулисные высокопоставленные деятели истеблишмента, которым он безоговорочно подчиняется. Что касается внешней политики, он, скорее всего, отойдет от прозападного курса Рухани и тем самым затруднит деэскалацию напряженности между Тегераном и Западом.