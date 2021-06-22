В МИД рассказали, зачем Россия наращивает оборонный потенциал

Россия наращивает оборонный потенциал в последние годы не по собственной прихоти, а в ответ на усиливающиеся вызовы. Об этом заявил сегодня заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на международной видеоконференции Фонда Карнеги по ядерной политике,

"Мы все помним, как себя чувствовали США, когда в определенное время российские ракеты были развернуты на Кубе, но мы живем в похожих обстоятельствах уже многие годы, и мы не можем просто игнорировать то, что происходит вокруг и не заботиться о своей собственной национальной безопасности", - цитирует его РИА Новости.

Замглавы внешнеполитического ведомства также указал на то, что в последние месяцы стратегические бомбардировщики США совершают полеты над разного рода объектами, в нескольких дюжинах километров от Санкт-Петербурга, Калининграда и других российских городов.

"Мы не поднимаем большого шума из-за этого, но такие действия - лишнее напоминание для нас, что наша обороноспособность должна быть как никогда сильной в современной истории, потому что это единственная страховка, которая у нас может быть", - подытожил Рябков.

Напомним, на прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс будет продолжать наращивать свой военный потенциал и использовать "широкую комбинацию различных инструментов" для противодействия "российской агрессии".