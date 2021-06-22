В России с 1 июля начнется расширенная диспансеризация населения

Во всех регионах России с 1 июля будет проводиться расширенная диспансеризация, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, пишет РИА Новости.

"С 1 июля во всех регионах будет реализован расширенный список услуг при оказании диспансеризации, для тех граждан, у кого будут выявлены осложнения, будут сформулированы конкретные рекомендации по прохождению дальнейшего лечения", - рассказала она.

Голикова отметила, что диспансеризацию планируется провести даже в тех регионах, где складывается сложная эпидемиологическая ситуация.

Она подчеркнула, что расширенная диспансеризация особенно актуальна для граждан, перенесших коронавирусную инфекцию.