В Грузии поддержат деятельность ночных клубов

Глава Министерства экономики Грузии Натия Турнава заявила о готовности ведомства обсудить с владельцами ночных клубом вопрос поддержки деятельности заведений.

Напомним, что клубы закрылись в стране в марте прошлого года. По словам большинства их владельцев, они находятся на грани банкротства.

"Если от клубов будет исходить инициатива, мы с удовольствием их выслушаем и найдем для них выход", - приводит слова Турнавы Sputnik Грузия.

В то же время она указала на то, что несмотря на то, что в ведомстве понимают уровень ущерба, нанесенного деятельности клубов, они вернутся к работе последними.