Турнир по вольной борьбе памяти Али Алиева в Каспийске стартует без зрителей

51-й Международный турнир по вольной борьбе памяти Али Алиева пройдет в Каспийске с 25 по 27 июня.без зриттелей, это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе, говорится в сообщении пресс-службы республиканского Минспорта.

В ведомстве сообщили о том, что следить за ходом поединков можно будет на видеохостинге YouTube.

В программе состязаний – поединки в весовых категориях начиная с 57 и до 125 килограммов.