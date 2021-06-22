Главная » Новости

Турнир по вольной борьбе памяти Али Алиева в Каспийске стартует без зрителей

Турнир по вольной борьбе памяти Али Алиева в Каспийске стартует без зрителей

51-й Международный турнир по вольной борьбе памяти Али Алиева пройдет в Каспийске с 25 по 27 июня.без зриттелей, это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе, говорится в сообщении пресс-службы республиканского Минспорта. 

В ведомстве сообщили о том, что следить за ходом поединков можно будет на видеохостинге YouTube.

В программе состязаний – поединки в весовых категориях начиная с 57 и до 125 килограммов.

1370 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!