В ООН сообщили о наивысшем риске использования ядерного оружия со времен холодной войны

Организация Объединенных Наций (ООН) отмечает увеличение значимости ядерного оружия в национальных стратегиях. Такое заявление в ходе своего выступления на видеоконференции Фонда Карнеги сделал заместитель генсека ООН Идзуми Накамицу.

"Риск использования ядерного оружия в результате намеренных действий, инцидента или из-за просчета является самым высоким с момента холодной войны", - цитирует ее РИА Новости.

Среди причин нынешней ситуации чиновница назвала наращивание многополярного ядерного порядка, региональную напряженность и гонку вооружений. "Мы наблюдаем отсутствие диалога, снижение прозрачности. Режим контроля над вооружениями продолжает разрушаться", - подчеркнула Накамицу.

Она отметила, что лучшим решением для устранения ядерных рисков является ликвидация подобных вооружений.