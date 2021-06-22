В Ингушетии рассказал о планах по газификации

Более 12,5 тыс домовладений в Ингушетии будут бесплатно газифицированы до 2023 года, говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы правительства региона, уточняется, что на эти цели выделяются более 1,6 млрд рублей.

"Согласно графику, в этом году бесплатной газификации подвергнутся 1,2 тыс. объектов", - заявил гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз Назрань" Харон Цороев.

Уточняется, что для подключения к газораспределительной сети заявитель должен направить заявку через многофункциональный центр или портал "Госуслуги" с приложением техусловий. Затем будет составлен акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта и будет реализовано присоединение и составление акта о подключении, передает ТАСС.